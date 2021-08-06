Два греческих курорта ввели комендантский час

Популярные туристические локации Греции остров Закинтос и город Ханья на Крите ввели режим комендантского часа из-за всплеска заражений коронавирусом. Режим действует с 6 до 13 августа, сообщает Страна.ua.

И Закинтос, и Ханья перевели на четвертый уровень эпидемиологической опасности, так как в первом прирост числа инфицированных за неделю составил 69%, а во втором - 54%.

С 6 августа в регионах действуют следующие ограничения:

запрет с 01:00 до 06:00 передвижений, за исключением поездок на работу и в случае серьезных проблем со здоровьем (в больницу);

круглосуточной запрет на трансляцию музыки в заведениях общепита и других местах для развлечений.

Меры введены до следующей пятницы, 13 августа, и могут быть пересмотрены специальной комиссией.

Также по всей стране запрещено проводить общественные мероприятия с участием более 20 человек.

Административный штраф при нарушении ограничений составляет от 50 000 до 200 000 евро для владельцев либо арендаторов помещений, в котором его зафиксируют.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация не лучше на островах Родос и Иос.