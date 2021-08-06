Украинские правоохранители предотвратили заказное убийство в США

Государственное бюро расследований предупредило заказное убийство американца, исполнителем которого должен был стать гражданин Украины, сообщает Деловая столица.

Силовики задержали организатора преступления и его сообщника со ссылкой на ГБР.

Указано, что мужчина с двойным гражданством (Украины и США) решил заказать убийство американца по личным мотивам. Совершение преступления планировалось в Балтиморе, однако киллера он искал в Украине через своего знакомого.

После того как исполнителя нашли, организатор приехал в Украину обсудить с ним детали убийства: способ, сроки и сумму за заказ.

Жизнь гражданина США оценили в 45 тысяч долларов. В то же время, убить мужчину должны были до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик должен был находиться в Украине, что бы обеспечило ему алиби.

Правоохранители говорят, что исполнителю уже передали 20 тысяч долларов. Еще 25 тысяч планировали отдать после выполнения убийства и предоставление фотографий в подтверждение.

Для этого правоохранители сделали постановочные фото. Их посредник должен был передать заказчику.

Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме 25 тысяч долларов США.