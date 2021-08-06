Губернатору Нью-Йорка пригрозили уголовным делом

Губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пригрозили судом: помощница, ранее обвинившая его в домогательствах, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела, сообщает Лента.Ру.

Личность жертвы губернатора не раскрывается — в отчете генерального прокурора Нью-Йорка она обозначена как «исполнительный помощник». Если ее словам найдут подтверждения, Куомо могут задержать.

В начале августа генеральная прокуратура штата подтвердила, что губернатор Нью-Йорка домогался помощниц. В документе приводятся различные эпизоды приставаний политика к женщинам, попыток обнять или поцеловать их, предложений интимного характера. Женщина, подавшая заявление о возбуждении уголовного дела, утверждала, что Куомо хватал ее за грудь.

Кроме того, одна из коллег политика сообщила, что весь офис губернатора оказывал на нее давление после того, как она подала жалобу на сексуальные домогательства. Еще одну работницу после обвинений в домогательствах Куомо уволил и объявил, что женщина « принижала коллег и кричала на них» .

Линдси Бойлан, бывшая помощница губернатора, одна из первых сообщившая о приставаниях Куомо, обвинила в молчании президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. По словам Бойлан, первые лица страны были в курсе поведения главы штата, но предпочли не вмешиваться в ситуацию. При этом Куомо отрицал и продолжает отрицать абсолютно все показания жертв его домогательств, заявляя, что они лгут.

С 2020 года о харассменте со стороны губернатора рассказали семь женщин. Его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата Нью-Йорк — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо.