Пожары в Калифорнии уничтожили город времен "Золотой лихорадки"
Лесной пожар в Калифорнии, бушующий с середины июля, распространился на территории в более 110 тысяч гектаров. Стихийному бедствию присвоено собственное имя «Дикси», сообщает Nigroll.
На севере штата эвакуируют тысячи людей — огонь добрался до населенных пунктов. Очевидцы показали, во что превратил огонь город Гринвилл, построенный во времена Золотой лихорадки.
К настоящему времени «Дикси» локализован только на 35%. Тушению огня мешают сильные ветры и гористый рельеф. Местные власти опасаются, что засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.