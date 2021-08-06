Пожары в Калифорнии уничтожили город времен "Золотой лихорадки"

Лесной пожар в Калифорнии, бушующий с середины июля, распространился на территории в более 110 тысяч гектаров. Стихийному бедствию присвоено собственное имя «Дикси», сообщает Nigroll.

Driving S on Hwy 89 in Greenville CA in Plumas County the #DixieFire has devastated this small town. pic.twitter.com/VawC5Effq2 — craig philpott (@CphilpottCraig) August 5, 2021

На севере штата эвакуируют тысячи людей — огонь добрался до населенных пунктов. Очевидцы показали, во что превратил огонь город Гринвилл, построенный во времена Золотой лихорадки.

The Dixie Fire ravaged the town of Greenville in Plumas County on Wednesday, leaving its historic main street in smoky piles of rubble.



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????️: @stephenlamphoto pic.twitter.com/V9hftoKylM — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) August 5, 2021

К настоящему времени «Дикси» локализован только на 35%. Тушению огня мешают сильные ветры и гористый рельеф. Местные власти опасаются, что засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.