Литва и Польша требуют усилить давление на Беларусь

Польша и Литва призвали страны Европейского союза усилить давление на официальный Минск, который использует фактор мигрантов, которые прорываются в ЕС со стороны Беларуси, для давления на Вильнюс, сообщает Деловая столица.

Совместное заявление Варшавы и Вильнюса опубликовала пресс-служба правительства Польши.

"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции в качестве оружия, направленного на оказание политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничную природу белорусского режима и доказывает, что для ответа на этот вызов безопасности необходима быстрая реакция и совместные действия ЕС" , — говорится в сообщении.

Премьеры Польши и Литвы отмечают, что на восточной границе ЕС нет признаков улучшения, а количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу с Беларусью, продолжает расти.

"Мы призываем Европейскую комиссию, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Европейское бюро по предоставлению убежища, все государства-члены ЕС и наших партнеров за пределами ЕС оказать политическую и реальную поддержку в решении этой проблемы" , — говорится в сообщении.

Польша и Литва призвали институты ЕС использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для пресечения нового маршрута нелегальной миграции как можно скорее после его установления.