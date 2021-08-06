Литва и Польша требуют усилить давление на Беларусь
Польша и Литва призвали страны Европейского союза усилить давление на официальный Минск, который использует фактор мигрантов, которые прорываются в ЕС со стороны Беларуси, для давления на Вильнюс, сообщает Деловая столица.
Совместное заявление Варшавы и Вильнюса опубликовала пресс-служба правительства Польши.
"Мы осуждаем использование режимом Лукашенко нелегальной миграции в качестве оружия, направленного на оказание политического давления на ЕС и его отдельные государства-члены. Это еще раз демонстрирует циничную природу белорусского режима и доказывает, что для ответа на этот вызов безопасности необходима быстрая реакция и совместные действия ЕС", — говорится в сообщении.
Премьеры Польши и Литвы отмечают, что на восточной границе ЕС нет признаков улучшения, а количество нелегальных иммигрантов, пересекающих границу с Беларусью, продолжает расти.
"Мы призываем Европейскую комиссию, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Европейское бюро по предоставлению убежища, все государства-члены ЕС и наших партнеров за пределами ЕС оказать политическую и реальную поддержку в решении этой проблемы", — говорится в сообщении.
Польша и Литва призвали институты ЕС использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для пресечения нового маршрута нелегальной миграции как можно скорее после его установления.
"Мы призываем ЕС и его государства-члены использовать этот импульс для укрепления нашей общей миграционной политики ЕС и политики предоставления убежища, а также переосмыслить наш подход к защите границ. Мы твердо убеждены, что защита внешних границ Шенгенской зоны является не только обязанностью отдельных государств-членов, но и общей ответственностью ЕС", — заявили премьеры двух стран.