Киевлянин отсудил у Нацполиции 200 тысяч за безосновательное преследование

200 тысяч гривен компенсации за безосновательные подозрения и 109 дней в СИЗО: чем закончилась дело разработчика Антона Тимохина Grower, сообщает DOU.

2016 состоялась масштабная операция по ликвидации киберсети Avalanche. Среди задержанных оказался и киевский программист Антон Тимохин. Почти три месяца он провел в СИЗО и еще шесть под домашним арестом. Единственным основанием для его задержания было то, что его имя в соцсетях - Grower - совпадал с ником одного из киберпреступников.

Это дело закрыли только 2019: ожидаемо, что за неимением доказательств. Тимохин обратился в суд за возмещением. Недавно стало известно, что вместо ожидаемого миллиона гривен получит лишь 700 000. А потом суд уменьшил сумму до 200 000, решив, что она «необоснованно завышена».

В декабря 2016 года тогдашние Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и и.о. председателя Нацполиции Вадим Троян на совместном брифинге заявили о ликвидации киберсети Avalanche, которая функционировала семь лет и занималась так называемым интернет-фишингом. Преступники распространяли вредоносные коды по электронной почте, чтобы нелегально выводить средства с банковских счетов пользователей.

Как отмечает эксперт, «специалисты киберполиции просто загуглилы никнейм, один из результатов совпал с киевским программистом». Отметим, что по запросу «grower nickname» сеть выдает более 500 000 результатов.

3 марта 2017 на основании постановления заместителя Генерального прокурора Украины досудебное расследование по этому делу было продлено до шести месяцев, а постановлением следственного судьи от 4 марта Антону Тимохину продлили срок содержания под стражей до 2 мая. Все это время киевский разработчик сидел в СИЗО.

25 апреля 2017 следственный судья отправил Тимохина под домашний арест, который продолжался до 17 октября 2017 года.

А 12 октября досудебное расследование, где фигурировал именно Антон Тимохин, было остановлено. Дело закрыли за недостаточностью улик в апреле 2019-го.

В августе 2020 разработчик обратился в суд с требованием компенсации одного миллиона гривен морального ущерба.