Сорванные крыши и поваленные деревья: Полтаву накрыла непогода

В Полтаве вечером 6 августа прошел ливень со шквальным ветром. В результате разгула стихии в городе повалены деревья, сорваны крыши с домов, повреждены автомобили, сообщает РБК-Украина.

О жертвах и пострадавших пока информации нет.﻿

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По его данным местного издания Kolo News, непогода﻿ обрушилась на Полтаву после 17:00. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши. В центре города несколько домов остались без электричества.﻿

kolo.news

Стихия также затронула и область. Из-за поваленных деревьев на одном из участков трассы Киев - Харьков образовались заторы.﻿

kolo.news

Как отметил один из местных жителей, между Лубнами и Пирятином сильный ливень затруднил движение автомобилей.

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Автор: Дмитрий Кузнецов