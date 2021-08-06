У Зеленского рассказали, куда пойдет помощь от МВФ
Часть финансовой помощи от Международного валютного фонда могут завести в золотовалютные резервы НБУ для создания дополнительной подушки безопасности для Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире одного из украинских телеканалов.
"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", — заявил он.
По словам советника президента Владимира Зеленского, речь идет об использовании этих средств не на текущее потребление, а об использовании средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.
"Это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", — рассказал он.