Суд отправил в СИЗО трех членов "Нацкорпуса"

Шевченковский районный суд Киева около 22:30 вечера пятницы, 6 августа, избрал меру пресечения задержанному в Харькове члену ультраправой партии "Нацкорпус" Кириллу Крикунову, сообщает Страна.ua.

Подозреваемого в рэкете Крикунова суд отправил в СИЗО на 60 дней.

Суду осталось принять решение еще по четверым из семерых задержанных членов "Нацкорпуса".

Ранее в пятницу судьи арестовали на 60 суток Сергея Козлюка. Кроме него, на такой же срок была избрана мера пресечения и Ивану Никифорову.

Служба безопасности Украины 5 августа задержала нескольких членов харьковской ячейки "Нацкорпуса" и провела более полусотни обысков. По информации СБУ, радикалы вымогали деньги у работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Сбором дани "Нацкорпус" занимался минимум с 2018 года.