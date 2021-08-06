В Хмельницкой области разоблачили банду сотрудников оборонного предприятия

В Хмельницкой области прокуратура разоблачила на сбыте прекурсоров преступную группу из числа работников оборонного предприятия, сообщает Страна.ua.

По данным прокуратуры, на одном из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Хмельницкой области была разоблачена преступная группа на незаконном производстве, хранение прекурсоров, завладении ими путем злоупотребления служебным положением и нарушении установленных правил оборота прекурсоров (по ч. 2 ст . 311, ч.ч. 1, 2 ст. 312 и ч. 1 ст. 320 УК Украины).

"Члены преступной группы из числа работников предприятия сбывали прекурсоры, которые предприятие использовало в своей деятельности, посторонним лицам на территории области и за ее пределами. При этом на предприятии обнаружено значительное количество неучтенных прекурсоров и нарушения условий их хранения" , - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры.

В данный момент прокуратура продолжает следствие, а большинству фигурантов было сообщено о подозрении.