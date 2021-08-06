Словакия прекратит вакцинацию Sputnik

Вакцинация российской вакциной против Сovid-19 Sputnik V завершится в Словакии 31 августа. Это последний день, когда можно будет получить вторую дозу этого лекарства, сообщает Novinky.cz.

Вакцинация первой дозой закончилась 31 июля. Словаки мало интересовались российской вакциной.

Словакия закупила российскую вакцину Sputnik V в марте. Страна получила 200 000 доз, контракт изначально предусматривал предоставление до двух миллионов доз. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович был большим сторонником поставки Sputnik V. Однако, у словаков эта вакцина не вызвала особого интереса, поскольку она не была одобрена европейским регулятором лекарственных средств EMA.

В начале июля Министерство здравоохранения объявило, что Словакия продала России 160 000 порций вакцины по той же цене, по которой они были куплены в марте - 9,95 долларов за одну дозу. На тот момент, по данным министерства, эту вакцину получили 10 000 человек, еще 8 000 подали заявку на вакцинацию нею.

В Словакии прошли вакцинацию против covid-19 два миллиона человек, что составляет около 37 процентов населения.