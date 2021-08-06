Словакия прекратит вакцинацию Sputnik

Вакцинация российской вакциной против Сovid-19 Sputnik V завершится в Словакии 31 августа. Это последний день, когда можно будет получить вторую дозу этого лекарства, сообщает Novinky.cz.

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Вакцинация первой дозой закончилась 31 июля. Словаки мало интересовались российской вакциной.

Словакия закупила российскую вакцину Sputnik V в марте. Страна получила 200 000 доз, контракт изначально предусматривал предоставление до двух миллионов доз. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович был большим сторонником поставки Sputnik V. Однако, у словаков эта вакцина не вызвала особого интереса, поскольку она не была одобрена европейским регулятором лекарственных средств EMA.

В начале июля Министерство здравоохранения объявило, что Словакия продала России 160 000 порций вакцины по той же цене, по которой они были куплены в марте - 9,95 долларов за одну дозу. На тот момент, по данным министерства, эту вакцину получили 10 000 человек, еще 8 000 подали заявку на вакцинацию нею.

В Словакии прошли вакцинацию против covid-19 два миллиона человек, что составляет около 37 процентов населения. 

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