В Bellingcat рассказали, под кого замаскировались агенты ФСБ в Киеве

Расследователь Bellingcat Христо Грозев допускает наличие российских агентов среди белорусов, которые переехали в Киев. Ранее он заявлял, что в украинской столице присутствуют сотрудники ФСБ, сообщает УНИАН.

Об этом Грозев рассказал в эфире, комментируя смерть основателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

"Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве" , - сообщил он.

Ранее этих людей видели в других "ролях" - в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок.

"Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ" , - добавил расследователь.

Грозев уточнил, что эти люди "точно имеют связь с ФСБ" - сейчас их пытаются найти.