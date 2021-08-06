Стивен Кинг задумал написать роман о коронавирусе

Пандемия Covid-19 всколыхнула весь мир, и прямо или косвенно стала темой для многих фильмов, сериалов и литературных произведений. О своих планах написать роман о коронавирусе рассказал и писатель Стивен Кинг, известный как "Король ужасов", сообщает 24 Канал.

Во вторник, 3 августа, писатель принял участие в шоу The View с популярной американской телеведущей и актрисой Вупи Голдберг. На нем Стивен Кинг представил свою новую книгу под названием "Билли Саммерс", которая вышла в продажу в тот же день, а также поделился ближайшими творческими планами.

В частности Стивен Кинг рассказал, что пандемия несколько повлияло на содержание его нового романа. В частности, он перенес события книги с 2020 на 2019 год для большей правдоподобности. По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за эпидемии. Кроме того, писатель сказал, что хотел бы написать целый роман о нынешней пандемии.

"Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавирусу. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в книге. Это будет трудно," , – поделился планами Стивен Кинг.

К слову, в начале пандемии события романа