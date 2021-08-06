"Укразализныця" соединит Киев и Черкассы рейсом "Интерсити"

В течение 2021 года Черкассы соединят с Киевом железнодорожным экспрессом Интерсити. Таким образом, ж/д сообщение города со столицей будет занимать 2 часа 30 минут, сообщает Обозреватель.

В пятницу, 6 августа, с торжественными мероприятиями было начато электрификацию участка "Черкассы – ст. имени Т. Шевченко" (филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзалізниця"). Об этом говорится на сайте Черкасской областной государственной администрации, а также портале УЗ.

Работы реализуются в рамках проекта президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". В УЗ указали, что это улучшит железнодорожное сообщение между городами, а также уменьшит эксплуатационные расходы и выбросы в окружающую среду.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко заявил, что пока что Черкассы фактически "отрезаны" от железнодорожных сетей Украины. Подобная ситуация сохраняется еще в Житомире.

Александр Скичко. Источник: ck-oda.gov.ua

Электрификация указанного железнодорожного участка в Черкасской области позволит запустить регулярные рейсы в Киев и другие областные центры Украины: Одессу, Запорожье, Харьков, Хмельницкий, Тернополь.

Стоимость работ по электрификации, запланированных на 2021 год, оценили почти в 205 млн гривен. В среднем реконструкция 1 км составит 17,4 млн, а ориентировочная общая стоимость всего комплекса работ – 491,6 млн гривен.

Электрификация позволит запустить поезда Интерсити. Источник: ck-oda.gov.ua

Железнодорожные пути в Черкассах. Источник: ck-oda.gov.ua

Проект стартовал в рамках "Большой стройки". Источник: ck-oda.gov.ua

Пока что на участке между Черкассами и станцией им. Т. Шевченко на тепловой тяге курсируют пригородные поезда, четыре региональных поезда, два рейса, следующие из Киева в Одессу и из Львова в Черкассы, и грузовые поезда.

Чиновники прибыли на торжественное начало работ. Источник: ck-oda.gov.ua

Добавим, что участие в торжественных мероприятиях приняли, кроме Скичко, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В ОГА начало проекта назвали "историческим моментом".