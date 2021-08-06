На свободу могут выйти два фигуранта по делу Майдана

Обвиняемые в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого зимой 2014 года, а также в умышленном убийстве похищенного Вербицкого Сергей Мысливый и Иван Новотный могут выйти из-под стражи 7 августа, сообщает Лига.net.

Об этом информировали пресс-служба﻿ Офиса генпрокурора и в Facebook Адвокатская совещательная группа. Как утверждают в ОГП, такая ситуация сложилась из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда Киевской области требований уголовно-процессуального кодекса по срокам рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

У генпрокурора отметили, что обвинительный акт в данном уголовном производстве 1 июля этого года поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайсуда.

Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи суд признал преждевременным.

"В тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемых меры пресечения, в котором поставил вопрос об их дальнейшем содержании под стражей. Несмотря на то, что статья 186 УПК Украины предусматривает безотлагательное рассмотрение таких ходатайств, но не позднее 72 часов, суд назначил следующее судебное заседание лишь на 21 июля" , – говорится в сообщении.

21 июля коллегия судей решила направить уголовное производство в Киевский апелляционный суд для передачи другому суду. Дело было направлено в Киевский апелляционный суд только 26 июля.

4 августа Киевский апелляционный суд констатировал беспочвенность поднятого Белоцерковским горрайсудом вопроса об изменении подсудности, и дело вернули в указанный суд для продолжения судебного разбирательства.

Заседания, назначенные на 5 и 6 августа, не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии

"В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурор и представители потерпевших заявили ходатайства о проведении дополнительного автораспределения для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официальный ответ из суда до сих пор не получен" , – заявили в прокуратуре.

Очередная дата судебного заседания не определена. И, как говорят в ОГП, возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы "предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны".

В прокуратуре отметили, что обвиняемые до того, как их задержали, находились в розыске, один из них скрывался в течение почти шести лет, используя поддельные документы.