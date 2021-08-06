Инфекционист назвал главные симптомы "Дельты"

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров рассказал, как проявляет себя штамм Дельта. По его словам данный вид инфекции начинает проявлять себя уже в первый день заражения, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 6 августа медик рассказал в эфире телеканала Live. По его словам, пациенты зараженные штаммом Дельта чаще жалуются на проблемы с ЖКТ.

"Приходит человек и жалуется на рвоту, тошноту, диарею и тому подобное" , - рассказал специалист.

Также многие инфицированные отмечают снижение слуха, боль на коже. Врач отметил, что число зараженных именно этим штаммом в Украине постоянно растет.