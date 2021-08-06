Реброва назначают главным тренером сборной Украины

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера в понедельник, 9 августа, сообщает Корреспондент.

Как утверждает Meta-ratings.com.ua, им станет известный украинский специалист Сергей Ребров. Отмечается, что 47-летний тренер решил все вопросы с руководством клуба Аль-Айн, который он возглавил летом 2021 года.

По информации источника, все формальности были улажены утром в пятницу, 6 августа, и теперь в понедельник состоится заседание Исполкома УАФ, на котором Реброва официально назначат тренером национальной команды.