Украинские пожарные прибыли в Грецию: фото
Сводный отряд украинских спасателей 6 августа прибыл в Грецию. Они будут помогать в борьбе с масштабными лесными пожарами, которые охватили страну, сообщает УНИАН.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Отважные украинские пожарные уже прибыли в Грецию - на помощь в ликвидации лесных пожаров", - написал Шмыгаль.
При этом он опубликовал несколько фото спасателей в аэропорту Греции, которые позируют с украинским флагом на фоне самолета.