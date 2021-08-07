Украинские пожарные прибыли в Грецию: фото

Сводный отряд украинских спасателей 6 августа прибыл в Грецию. Они будут помогать в борьбе с масштабными лесными пожарами, которые охватили страну, сообщает УНИАН.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Отважные украинские пожарные уже прибыли в Грецию - на помощь в ликвидации лесных пожаров" , - написал Шмыгаль.

При этом он опубликовал несколько фото спасателей в аэропорту Греции, которые позируют с украинским флагом на фоне самолета.

© фото t.me/Denys_Smyhal

© фото t.me/Denys_Smyhal