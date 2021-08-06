В СИЗО отправили еще одного члена Нацкорпуса

Лидера харьковского Нацкорпуса 27-летнего Сергея Величко (он же Чилли-Вилли) отправили под стражу на 60 суток, сообщает Корреспондент.

Об этом информировали харьковский местный Telegram-канал Харьков_Салтовка и Сегодня. Как рассказали журналисты, Величко хотел взять на поруки народный депутат из партии "Голос" Андрей Шараскин. Но предложение депутата взять того на поруки не сработало.

Напомним, вместе с Величко на два месяца арестовали и других членов Нацкорпуса: Ивана Никифорова, Сергея Козлюка, Кирилла Крикунова. Все они взяты под стражу без права залога по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.