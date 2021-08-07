В Беларуси арестовали "экс-довереное лицо" Тихановской

Суд Ленинского района Минска приговорил лидера Объединенной гражданской партии Беларуси и члена Координационного совета оппозиции Николая Козлова, ранее являвшегося доверенным лицом кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, к трем месяцам ареста, сообщает Deutsche Welle.

Информация об этом обнародована в пятницу, 6 августа, в белорусской столице не зарегистрированным в Беларуси правозащитным центром "Весна".

Козлова признали виновным в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу против Координационного совета. Однако конкретные эпизоды неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме. Козлову назначено максимальное наказание по данной статье, говорится в сообщении.