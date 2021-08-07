США ведут санкции против Беларуси к годовщине протестов - CNN

Администрация президента США Джо Байдена может объявить о новых санкциях в отношении Беларуси в понедельник 9 августа. По мнению американских властей, президент республики Александр Лукашенко занимается репрессиями, сообщает Лента.Ру.

По данным CNN объявление о новых ограничительных мерах приурочено к годовщине прошедших в Беларуси президентских выборов. Какими именно будут санкции, не уточняется.

В то же время не исключается, что по совету лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской могут быть затронуты нефтяной и калийный секторы экономики республики.