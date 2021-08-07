У британских военных - массовая вспышка COVID-19

В Великобритан﻿ии растет заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах. Депутаты считают, что такая ситуация представляет собой угрозу национальной безопасности страны, сообщает РБК-Украина.

Как передает Sky News, по данным Министерства обороны, за две недели до 23 июля число случаев COVID-19 среди военных увеличилось на 1474 - это самый высокий показатель в 2021 году.

В настоящее время в вооруженных силах зарегистрировано 11 890 случаев из 280 000 военнослужащих. Всепартийная парламентская группа по коронавирусу предупреждает, что правительству необходимо принять срочные меры для вакцинации военных и защиты их от коронавируса.

Депутаты уверяют, что увеличение случаев заболеваемости в войсках представляет угрозу для национальной безопасности. Депутаты заявили, что официальные данные говорят о том, что четверть военных не были вакцинированы от коронавируса по состоянию на 5 июля. В правительстве же уверяют, что 79% служащих вооруженных сил уже прошли вакцинацию.

Автор: Наталья Скороход