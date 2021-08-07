Ушла из жизни правозащитница Арина Гинзбург

В Париже на 84-ом году жизни умерла правозащитница и журналистка, вдова диссидента Александра Гинзбурга Арина Гинзбург. Об этом в пятницу, 6 августа сообщила ее семья, сообщает Корреспондент.

Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. В 1959 году окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). В 1960–1967 годах работала в университете на кафедре русского языка для иностранцев.

Она занималась помощью политическим заключенным. С 1974 года сотрудничала с Фондом помощи политзаключенным, в 1977–1980 годах была распорядителем фонда. Участвовала в петиционных кампаниях в ходе громких процессов над советскими диссидентами. В 1980 году была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным мужем, советским журналистом и диссидентом Александром Гинзбургом. После этого жила в Париже, где работала заместителем главного редактора газеты Русская мысль.

Арина Гинзбург подписала письма в защиту диссидентов Габриэля Суперфина (1974) и Сергея Ковалева (1976), заявление ко Дню прав человека (1975). Подвергалась преследованиям со стороны властей - была отстранена от преподавательской работы, у нее проводились обыски по делу мужа, к ней применялся домашний арест.

В 1980 году Гинзбург была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным мужем Александром Гинзбургом. Она жила в Париже, работала журналистом.

Муж Арины Гинзбург Александр - журналист и издатель, участник правозащитного движения в СССР, член Московской Хельсинкской группы, составитель одного из первых сборников самиздата. Он скончался на 66-м году жизни 19 июля 2002 года в Париже.