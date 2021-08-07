Курс валют НБУ на 7 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 7 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 августа, не изменился и остается на уровне 26.94 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 31.90 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.50 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.72 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.02 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 7 августа 2021 года.