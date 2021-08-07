Курс валют НБУ на 7 августа

Курс валют НБУ на 7 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 7 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 августа, не изменился и остается на уровне 26.94 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 31.90 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.50 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.72 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.02 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 7 августа 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.939500
EUR Евро 31.896400
RUB Рубль 0.368450
GBP Фунт стерлингов 37.495700
CHF Швейцарский франк 29.716500
PLN Польский злотый 7.015500
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics