Германия выделила средства на восстановление после потопа

Германия выделила средства на восстановление после потопа

Германия планирует потратить на восстановление затопленных после катастрофического наводнения территорий на западе страны не менее 10 миллиардов евро, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 6 августа информировал еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на источники. Данную сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При необходимости пакет помощи может быть увеличен. Отмечается, что средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена ​​немедленно. Однако, по данным министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости. 

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics