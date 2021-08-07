Германия выделила средства на восстановление после потопа

Германия планирует потратить на восстановление затопленных после катастрофического наводнения территорий на западе страны не менее 10 миллиардов евро, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 6 августа информировал еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на источники. Данную сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При необходимости пакет помощи может быть увеличен. Отмечается, что средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в отличие от помощи во время наводнения 2013 года, сумма не будет предоставлена ​​немедленно. Однако, по данным министерства финансов, фонд ежегодно будет пополняться по мере необходимости.