В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. После того, как документ опубликуют, он вступит в силу. Об этом говорится на официальном портале Верховной рады, сообщает Корреспондент.

В частности, подписанный президентом документ запрещает:

  • применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
  • контрабанду диких животных;
  • фотоуслуги с дикими животными;
  • пропаганду жестокого обращения с животными;
  • избиение, убийство, травля и издевательства над бездомными животными;
  • попрошайничество с животными;
  • содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
  • замуровывание животных в подвальных помещениях;
  • создание опасных для жизни условий.

Закон усиливает:

  • меры по борьбе за браконьерство;
  • права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.

В то же время подписанный президентом закон вводит:

  • админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
  • уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
  • возможность временного изъятия животных полицией;
  • конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
  • лишение права содержать животных в течение 5 лет;
  • обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.

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