В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. После того, как документ опубликуют, он вступит в силу. Об этом говорится на официальном портале Верховной рады, сообщает Корреспондент.

В частности, подписанный президентом документ запрещает:

применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;

контрабанду диких животных;

фотоуслуги с дикими животными;

пропаганду жестокого обращения с животными;

избиение, убийство, травля и издевательства над бездомными животными;

попрошайничество с животными;

содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;

замуровывание животных в подвальных помещениях;

создание опасных для жизни условий.

Закон усиливает:

меры по борьбе за браконьерство;

права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.

В то же время подписанный президентом закон вводит:

админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;

уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;

возможность временного изъятия животных полицией;

конфискацию животных в случаях жесткого обращения;

лишение права содержать животных в течение 5 лет;

обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.

Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.