Задержан майор львовской полиции за "поборничество" з подчиненных

Правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полиции Львовщины, который требовал "дань" с подчиненных.

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npu.gov.ua
"Злоупотребляя служебным положением, чиновник полиции требовал с подчиненных неправомерную выгоду. Деньги полицейские должны были получать от правонарушителей за непривлечение к административной ответственности и отдавать майору полиции", - говорится в сообщении пресс-службу Нацполиции.
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npu.gov.ua

Сразу после получения взятки фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.﻿ Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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