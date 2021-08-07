Задержан майор львовской полиции за "поборничество" з подчиненных

Правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полиции Львовщины, который требовал "дань" с подчиненных.

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"Злоупотребляя служебным положением, чиновник полиции требовал с подчиненных неправомерную выгоду. Деньги полицейские должны были получать от правонарушителей за непривлечение к административной ответственности и отдавать майору полиции" , - говорится в сообщении пресс-службу Нацполиции.

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Сразу после получения взятки фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.﻿ Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.