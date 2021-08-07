СБУ разоблачила схему финансирования сепаратистов "Л/ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабную схему финансирования участников незаконных вооруженных формирований. Организаторы в Кропивницком создали фиктивную инвестиционную компанию и действовали под ее прикрытием, сообщает Корреспондент.

"По предварительным данным следствия, несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги. Для этого они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницком подпольный колл-центр" , - говорится в сообщении.

Так, операторы компании звонили украинцам с предложением инвестировать деньги в акции известных компаний. При этом гражданам обещали быстрые сверхприбыли.

Согласившиеся принять участие в инвестировании клиенты переводили денежные средства на оформленные на подставных лиц счета.

Потом организаторы выводили деньги через запрещенные в Украине российские платежные системы и легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.

По месту жительства организаторов схемы и в офисе прошли обыски, во время которых были обнаружены компьютерная техника, образцы программного обеспечения, средства связи, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Следствие продолжается.