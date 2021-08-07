Креминь назвал показ русскоязычных фильмов угрозой для нацбезопасности

Креминь назвал показ русскоязычных фильмов угрозой для нацбезопасности
Фото: mova-ombudsman.gov.ua

Языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что показ русскоязычных сериалов и фильмов угрожает национальной безопасности Украины, сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Креминь отметил, что трансляция таких сериалов нарушает действующее языковое законодательство, согласно которому с 16 июля все ленты на телевидении должны демонстрировать с украинским дубляжом.

"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – пояснил он.

По его словам, с нарушителями пытаются бороться. Регулярные трансляции лент на русском Кремень назвал системными нарушениями.

Раньше Креминь заявлял, что: "кого не устраивает... языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно".

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