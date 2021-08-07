Креминь назвал показ русскоязычных фильмов угрозой для нацбезопасности
Языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что показ русскоязычных сериалов и фильмов угрожает национальной безопасности Украины, сообщает УНИАН.
Об этом он заявил в эфире 24 канала.
Креминь отметил, что трансляция таких сериалов нарушает действующее языковое законодательство, согласно которому с 16 июля все ленты на телевидении должны демонстрировать с украинским дубляжом.
"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – пояснил он.
По его словам, с нарушителями пытаются бороться. Регулярные трансляции лент на русском Кремень назвал системными нарушениями.
Раньше Креминь заявлял, что:
"кого не устраивает... языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно".