В Украине более тысячи случаев COVID-19

За сутки 6 августа в Украине зафиксировали 1054 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 72 детей и 13 медработников, сообщает РБК-Украина.

Всего за минувшие сутки госпитализировали 534 человек, выздоровели - 1 393. В то же время, от коронавируса умерли 20 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине протестовали на наличие коронавируса более 42 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Напомним, в Украине за 5 августа обнаружили 1081 новый случай коронавируса.