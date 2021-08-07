В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19

В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. Вчера вакцинировали 170 602 человека, сообщает РБК-Украина.

При этом одну дозу получили 101 550 человек, полностью иммунизированы - 69 052 человека.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов прививки, 316 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 4 055 092 человека.

Из них получили одну дозу - 4 055 090 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 людей.

Всего в Украине сделали 6 408 308 прививок.

Автор: Инна Собора