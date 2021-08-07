Россиянин с COVID-19 заразил сразу 1,5 тысячи человек

В России один пациент с коронавирусом заразил инфекцией сразу 1,5 тысячи человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране, сообщает Корреспондент.

Об этом заявила глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу полторы тысячи человек" , - поделился специалист.

По его словам, согласно статистике один COVID-пациент заражает от двух до трех человек, пациент, заболевший штаммом Дельта, - до шести человек.

"Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску [...] идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей" , - отметил Семенов.

По последним данным, в России коронавирусом заразились более 6,4 млн человек, летальных исходов – свыше 163 тысяч.