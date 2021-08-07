Литва выплатит €300 мигрантам, согласившимся вернуться на родину

Проникшие в Литву из Беларуси нелегальные мигранты из стран Азии и Африки и согласившиеся вернуться домой, получат от властей Литвы по 300 евро, сообщает Корреспондент.

"В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро. Такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды" , - рассказала директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Она добавила, что если мигрант вновь прибудет на территорию Литву, то уже не сможет претендовать на получение пособия.

Тем временем около 300 нелегальных мигрантов, граждан Ирака, выразили желание вернуться на родину. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

По его словам, он встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном и договорился о том, что будет идти запись людей, выразивших желание вернуться, и их самолетом будут депортировать.