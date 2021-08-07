В Киеве из-за футбола ограничат работу метро

В субботу, 7 августа, в Киеве внесут изменения в график работы киевского метрополитена. Причиной стало проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча между ФК "Шахтер" и ФК "Александрия", сообщает Сегодня.

Об этом заявляет пресс-служба КП "Киевского метрополитена".

Какие станции закроют?

"В субботу, 7 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена" , – говорится в сообщении.

Таким образом, после завершения игры возможны ограничения на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Подобный механизм могут применить из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.