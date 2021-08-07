В Одессе облили зеленкой водителя, который нахамил ветерану ООС

Активисты разыскали водителя 25-й маршрутки Черноморск – Одесса, который несколько дней назад отказался обеспечить гарантированный законом бесплатный проезд ветерану Операции объединенных сил, сообщает Думская.

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Как сообщил лидер «Уличного фронта», с водителем «провели воспитательную беседу» и облили ему лицо зеленкой.

«Этот подонок больше не будет работать в сфере обслуживания, обещаю», — заявил Ганул.

Напомним, водитель нецензурно оскорблял ветерана, после того, как мужчина показал ему удостоверение участника боевых действий.

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