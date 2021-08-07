В Умань за месяц до Рош ха-Шана уже прибыли 5 тысяч хасидов

В августе-сентябре Черкасская область готовится встречать иностранных гостей. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжают десятки тысяч паломников из разных стран мира. В этот период Миграционная служба работает в усиленном режиме, сообщает ДМС.

Начальник Управления ДМС в Черкасской области Иван Шапран посетил с рабочим визитом город Умань. Совместно с работниками Уманского отдела учреждения скоординировали дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства. И хотя наступление нового года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября, по имеющейся информации, уже около 5000 хасидов прибыли в Умань.

Иван ШАПРАН отметил, что миграция и безопасность взаимосвязаны, поэтому за нарушением миграционных правил следовать административная ответственность. Граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом поездок, находясь на территории Украины до 90 суток (в течение 180 суток).

В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемические мероприятий по предупреждению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош га-Шана в Умани.