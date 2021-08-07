Авиакомпания Windrose объявила о скидках к 30-летию Независимости

Авиакомпания Windrose продаст 3 тысячи билетов по 300 гривен на рейсы внутри Украины, сообщает Новости-N.

Скидки будут действовать с 24 августа по 23 сентября, их назвали подарком к 30-й годовщине Независимости Украины. Также предоставят 300 бесплатных билетов для семей, родные которых погибли в АТО.

Кроме того, 24 августа будет действовать скидка 30% на билеты по любому направлению и любым тарифом на внутренних рейсах.

На сегодняшний день программа внутренних полетов состоит из 11 направлений между 12 городами Украины.