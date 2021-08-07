Маркевич: Мне никто не предлагал возглавить сборную

Маркевич: Мне никто не предлагал возглавить сборную
Фото: Динамоманія

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями по поводу своего ухода из должности Украинской ассоциации футбола, сообщает Корреспондент.

По словам специалиста, ему не предлагали возглавить национальную команду, а сказали продолжать работу на благо УАФ.

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.
Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", - приводит слова Маркевича журналист Игорь Бубас в Twitter.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics