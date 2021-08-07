Маркевич: Мне никто не предлагал возглавить сборную

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями по поводу своего ухода из должности Украинской ассоциации футбола, сообщает Корреспондент.

По словам специалиста, ему не предлагали возглавить национальную команду, а сказали продолжать работу на благо УАФ.

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.