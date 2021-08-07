После обстрела село на Донбассе месяц было без света

В подконтрольном правительству Украины населенном пункте Тарамчук на Донбассе восстановили электроснабжение. Оно было отключено после обстрелов боевиков еще 13 июля, сообщает РБК-Украина.

Оккупанты обстреляли село запрещенными Минскими договоренностями артиллерийскими системами. В результате были повреждены линии электоросетей и трансформаторная подстанция.

"170 домов населенного пункта остались без электроснабжения. Выполнение ремонтно-восстановительных работ было возможно только после предоставления гарантий безопасности" , - уточняют в ООС,

Однако боевики предоставили гарантии безопасности лишь 4 августа.