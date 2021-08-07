Опубликовали изображения нового бюджетного автомобиля Škoda

Чешский автопроизводитель Škoda проводит дорожные испытания Slavia с весны текущего года. Седан построят на платформе MQB-A0 в упрощенной спецификации. Длина - 4480 мм, колесная база - 2651 мм, сообщает Motor Media Review.

Автомобиль оснастят литровым и полуторалитровым бензиновым двигателями мощностью в 115 и 150 лошадок. КПП - шестиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат или преселективный "робот" DSG с двумя сцеплениями.

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Серийное производство Škoda Slavia стартует в следующем году.

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