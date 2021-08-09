Гостиная с мини-кухней: важнейшие принципы устройства

При объединении несколько функциональных пространств в одно стоит продумать все до мельчайших деталей. Для обустройства идеальной кухни и гостиной необходимо все тщательно обдумать и спланировать, сообщает 24 Канал.

Обустраивая этот тип пространства, следует знать о нескольких краеугольных камнях интерьера. Ниже несколько советов, как функционально использовать кухню и создать идеальную гостиную.

Проект

Основой вашего ремонта должен стать дизайн комнаты с мини-кухней. Если пространство ограничено, важно все продумать до мельчайших деталей еще до начала ремонтных работ. Не нужно нанимать дизайнера интерьера – вам просто необходимо нарисовать свой интерьер на листе бумаги или в одной из бесплатных программ дизайна. Сюда следует включить все розетки, мебель и технику, которые будут в комнате.

Распределение пространства

Чаще всего именно кухня занимает меньшую часть комнаты, чем сама гостиная. Однако помните, что если кухня – это очень важное место, вам нравится готовить и проводить в ней много времени, вы, конечно, можете рассмотреть возможность расширения кухонного пространства для меньшей гостиной.

Разделение на зоны

Проектируя кухню, убедитесь, что она удобна в использовании – она должна иметь достаточно большую столешницу, которая позволит удобно готовить пищу. Если у вас нет места для размещения полноразмерного стола, вы можете отделить кухонную зону от зоны отдыха с помощью кухонного острова.