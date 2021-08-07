Герцоги Кембриджские опубликовали новое фото принцессы Шарлотты

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новое редкое фото единственной дочери - принцессы Шарлотты. Наследница британского престола позировала на камеру в яркой летней одежде, а в руках держала красивую бабочку, сообщает 24 Канал.

Принцесса Шарлотта редко появляется на публике вместе с родителями. Обычно она только позирует с ними на камеру, но и это бывает не часто. Поэтому каждый снимок правнучки Елизаветы II привлекает особое внимание публики и разлетается по сети.

Публикацию герцоги Кембриджские сделали в рамках инициативы Big #ButterflyCount, которая сейчас проходит в Великобритании.

Всех желающих призывают заботиться об этих невероятных существах, поскольку они не только очень красивые, но и очень важны. Бабочки много значат для экосистемы, ведь являются опылителями и компонентами пищевой цепи.