Журналистка, сбежавшая в Украину из-за притеснений, возвращается в Москву

Редактор и ведущая программы русской редакции «Радио Свобода» «Лицом к событию» Елена Риковцева написала в своем инстаграм, что возвращается в Москву, сообщает Думка.

Она опубликовала сообщение из Одесского аэропорта, в котором пишет, что благодарна Украине. Но, продолжает она в комментариях, дом есть дом.

«Ну и вот. Бутч возвращается домой. Спасибо, Украина. Было тепло в самом лучшем смысле. Будем скучать. Всех целуем (конечно дистанционно)», — написала она.

На вопрос пользователя, как это возможно, что она возвращается к работе, она ответила, что прямого запрета на вещание не было, были ограничения, которые мешают работать.