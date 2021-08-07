Журналистка, сбежавшая в Украину из-за притеснений, возвращается в Москву
Редактор и ведущая программы русской редакции «Радио Свобода» «Лицом к событию» Елена Риковцева написала в своем инстаграм, что возвращается в Москву, сообщает Думка.
Она опубликовала сообщение из Одесского аэропорта, в котором пишет, что благодарна Украине. Но, продолжает она в комментариях, дом есть дом.
«Ну и вот. Бутч возвращается домой. Спасибо, Украина. Было тепло в самом лучшем смысле. Будем скучать. Всех целуем (конечно дистанционно)», — написала она.
На вопрос пользователя, как это возможно, что она возвращается к работе, она ответила, что прямого запрета на вещание не было, были ограничения, которые мешают работать.
«Там не было запрета. Из – за диких штрафов-крайне ограниченные технические условия, которые, как мы думали, свернутся со дня на день. Поскольку до конца еще не свернулись, надо быстро-быстро пользоваться», — ответила она.