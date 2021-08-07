Украинки завоевали бронзу Олимпиады в синхронном плавании

Завершились соревнования по командному артистическому плаванию на Олимпиаде в Токио - Украина завоевала бронзовую медаль, сообщает Зеркало недели.

Украинки завершили выступления с общим результатом 190,3018 балла.

В технической программе 6 августа украинки стали третьими с результатом 94,2685 балла, а в произвольной программе также замкнули топ-3 - 96,0333.

В составе сборной Украины выступали Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

1. ОКР - 196,0979 балла

2. Китай - 193,5310

3. Украина - 190,3018

На счету украинцев в Токио уже 1 золото, 5 серебряных медалей и 11 бронзовых.