Гороскоп на 8 августа: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 8 августа, советует Близнецам отложить крупные покупки на другой день, сообщает УНИАН.

Овен

Воскресенье несет депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни.

Телец

Завтра лучше не заниматься трудовой деятельностью. Не стоит совершать поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Во второй половине дня вероятно обострение отношений с окружающими.

Близнецы

Завтра возможна опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки на другой день. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Рак

Успех завтра будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Не поддавайтесь влиянию чужих мнений. Вы стоите на правильном пути.

Лев

В первой половине завтрашнего дня не исключены вспыльчивость, жажда деятельности, беспричинная тоска. Во второй половине дня благоприятны контакты и деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала.

Дева

Заботы завтра будут сопряжены с желанием переложить их на чьи-то плечи. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Супругам и влюбленным будет трудно прийти к взаимопониманию.

Весы

Девиз завтрашнего дня – вера в себя. Не принимайте ничего случившегося близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом. На семейном небосклоне новых туч не предвидится.

Скорпион

Звезды не советуют завтра всерьез заниматься сердечными делами. Ваши надежды могут быть разрушены с самого начала. Займите выжидательную позицию.

Стрелец

Близкий человек может дать завтра дельный совет, или команда единомышленников, которая действует вместе с вами, найдет возможности для успешного продолжения бизнеса. Вероятно, в воскресенье от вас потребуется принятие важных решений в личной жизни.

Козерог

Чтобы исключить завтра возможность финансовых проблем, придется приложить немало усилий. Не идите напролом. Чрезмерная эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности.

Водолей

Завтра ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя.

Рыбы

Любая коммерческая активность завтра закончится финансовыми потерями. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию.