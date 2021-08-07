За сутки в Литву не впустили ни одного нелегала

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 человек, в Литву не попал ни один нелегальный мигрант, сообщает Делфи.

В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня – ночью и утром. До полудня вернули больше 160 человек. 5 мужчин находятся на нейтральной территории между Литвой и Беларусью. На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.

В Шальчининкском районе пограничники по гуманитарным причинам разрешили прийти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку - оба они граждане Ирака. Были вызваны врачи скорой. Врачи доставили мигрантов в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия. По данным СОГГ, серьезных инцидентов не было. Пограничники работают дисциплинировано. Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись.

В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 нелегальных мигрантов, большая часть - из Ирака.