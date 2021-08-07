На Крещатик согнали технику – латают асфальт к параду

Подготовка ко Дню Независимости идет полным ходом. Готовятся не только военные, но и коммунальщики с дорожниками. Центральную улицу страны – Крещатик – приводят в порядок, убирают, дорогу латают, сообщает Сегодня.

Несмотря на выходной день, Крещатик не закрыли для проезда и не сделали его традиционно пешеходным. Зато местная власть нагнала туда техники и рабочих – колонна растянулась метров на 200.

Крещатик готовят к празднику. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Отметим, что на параде по Крещатику проедет тяжелая военная техника, в том числе и танки. Но на такие мероприятия, как правило, на гусеницы надевают резину, чтобы не повредит дорожное покрытие.

Дорогу усиленно латают. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Они там все вычищают, латают дорожное покрытие. Из-за этого в сторону Подола образовалась тянучка.