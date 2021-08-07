Северная Корея эвакуирует тысячи людей

Сильные дожди привели к наводнениям в Северной Корее. Около 5000 человек были эвакуированы из своих домов, сообщает Spiegel.

Согласно данным государственной севрекорейской телекомпании KCTV, более тысячи домов были разрушены после проливных дождей, а большие участки сельскохозяйственных земель в провинции Южный Хамгён на востоке страны – затоплены.

На видеозаписях были зафиксированы дома, в которых вода доходила до крыши. В результате обрушения речных дамб были повреждены мосты и затоплены сотни акров сельскохозяйственных угодий.

Поскольку почвы уже насыщены водой, дальнейшие дожди могут нанести еще больший ущерб, сказал Ри Йонг Нам, заместитель главы северокорейского погодного агентства.

«Мы ожидаем сильных дождей в различных регионах, особенно на восточном побережье, к 10 августа», - сказал Ри.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал «всем секторам и частям» принять меры для «заблаговременного предотвращения стихийных бедствий», сообщает газета «Родонг Синмун».

Стихийные бедствия оказывают серьезное влияние на изолированную страну из-за ее слабой инфраструктуры. Кроме того, вырубка лесов сделала Северную Корею уязвимой для наводнений. Серия тайфунов прошлым летом также вызвала наводнения, повредившие сельскохозяйственные угодья и разрушившие тысячи домов.