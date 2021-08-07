Матери Кузьмы Скрябина ответили на заявление о рейдерском захвате

Мать покойного культового украинского певца и лидера группы «Скрябин» Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), Ольга Михайловна Кузьменко заявила, что компания Moon Records собралась присвоить авторские права на песни ее сына.

Женщина заявила, что звукозаписывающая компания прислала множество жалоб на видео, добавленные Кузьмой еще при жизни и те, которые появились на канале позже.

«Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой еще при жизни, был заблокирован из-за рейдерства?» – возмутилась Ольга Кузьменко.

В обращении она упомянула и руководителя и генпродюсера Moon Records Андрея Пасечника.

«Почему Вам, господин Пасечник, не дают покоя права интеллектуальной собственности, наработанные моим сыном за свою короткую жизнь? Потому что все эти годы вы жили за счет них, обворовывая нашу семью, и сейчас потеряли этот источник прибыли?» – резко высказалась женщина.

Мать покойного музыканта обратилась к участникам старого состава «Скрябина», которые предоставили Пасечнику лицензию на якобы принадлежащие им права на композиции коллектива.

«Почему именно сейчас, спустя 23 года после прекращения участия в группе и на седьмую годовщину смерти Андрея, вы претендуете на авторство песен? Чего вы не заявляли о нем, когда был жив Андрей, который везде исполнял свои песни и ничего не скрывал? Потому что знали, что автором песен был Кузьма!» – отметила Ольга Михайловна.

Представители Moon Records прокомментировали слова матери Кузьмы и ситуацию с авторскими правами на песни Кузьмы. Они записали соответствующее видеообращение. Генпродюсер компании подтвердил, что лейбл и направил 38 жалоб о нарушении авторских прав по просьбе первых участников коллектива. Те обратились к компании еще в начале текущего года с просьбой о получении отчислений за популяризацию творчества коллектива.

По словам музыкантов и самого Пасечника, они безрезультатно обращались в ООО «Кузьма Скрябин», основательницей которого является вдова Кузьмы — Светлана Бабийчук, и пытались договориться с ней об оформлении общих прав на творческие материалы, но женщина отказалась идти на уступки.

«Мы подали жалобы на YouTube, ведь права наших артистов нарушены. И если они у ООО «Кузьма Скрябин», то они могут их предоставить, а спецкомиссия сайта примет решение — блокировать видео или нет», — высказался Пасечник.

Он уточнил, что оповещения пришли на канал за 7 дней до блокировки в качестве предупреждения, поэтому есть время решить спор полюбовно.

Так, на это время лейбл отозвал жалобы и готовится в судебном порядке изъять средства от реализации музыкального материала.