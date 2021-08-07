Каждая четвертая компания из Польши ждет украинских заробитчан

В Польше каждая четвертая компания планирует трудоустроить украинских заробитчан в течение года, сообщает Обозреватель.

Отметим, что до пандемии COVID-19 такие планы имела каждая десятая компания в стране. Одна из главных причин роста – положительный опыт работы украинцев в Польше.

Каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинским работникам.

Отмечается, что это увеличение на 3% по сравнению с прошлым опросом, об этом свидетельствуют данные "Барометра польского рынка труда" – социсследования, которое проводила компания "Personnel Service".

При этом в большей части компаний (49%) говорят, что они нейтрально относятся к работникам из нашей страны, а негативно настроены всего 8% предпринимателей.